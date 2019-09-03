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В Китае растет популярность онлайновых платформ для благотворительности

Главная Китай
Новосибирск
13:59 3 Сентября 2019
китай, благотворительность, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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В прошлом году граждане КНР пожертвовали на благотворительные цели более 3,17 млрд юаней (около $442 млн) через онлайновые платформы благотворительности. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Сумма оказалась на 26,8% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в отчете об исполнении закона КНР о благотворительности. Этот закон вступил в силу 1 сентября 2016 года.

В настоящее время 20 платформ в Китае имеют право размещать запросы на благотворительные взносы в интернете. В 2018 году они опубликовали более 21 тыс. запросов на сбор средств для более чем 1,4 тыс. благотворительных организаций. В общей сложности к пожертвованиям привлекли 8,46 млрд пользователей интернета.

Согласно отчету, по состоянию на 2018 год в Китае было зарегистрировано 5 260 благотворительных организаций. Это на 34,5% больше, чем годом ранее.

Фото: pixabay.com

 

 

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