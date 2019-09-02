Китай запустил два спутника с ракетой-носителем «Куайчжоу-1А»

Два спутника для технологических экспериментов запущены с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае. Оба выведены на намеченную орбиту, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Запуск произошел при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А». Это третий ее старт.

«Куайчжоу-1А» - недорогая твердотопливная ракета-носитель, отличающаяся высокой надежностью и коротким периодом подготовки. Она была разработана дочерней компанией «Китайской корпорации космической науки и промышленности» (CASIC) и в основном предназначена для запуска низкоорбитальных микроспутников.

Один из запущенных спутников был разработан Институтом по изучению миниатюрных спутников Microsat при Академии наук Китая и будет использоваться для экспериментов в области технологии микрогравитации. Второй разработан частной китайской коммерческой космической компанией Spacety из города Чанша. Он будет применяться для тестирования технологии солнечных парусов.

Фото: сайт «Международного радио Китая»