2 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китай запустил два спутника с ракетой-носителем «Куайчжоу-1А»

Главная Китай
Новосибирск
14:40 2 Сентября 2019
китай, космос, спутник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Два спутника для технологических экспериментов запущены с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае. Оба выведены на намеченную орбиту, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Запуск произошел при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А». Это третий ее старт.

«Куайчжоу-1А» - недорогая твердотопливная ракета-носитель, отличающаяся высокой надежностью и коротким периодом подготовки. Она была разработана дочерней компанией «Китайской корпорации космической науки и промышленности» (CASIC) и в основном предназначена для запуска низкоорбитальных микроспутников.

Один из запущенных спутников был разработан Институтом по изучению миниатюрных спутников Microsat при Академии наук Китая и будет использоваться для экспериментов в области технологии микрогравитации. Второй разработан частной китайской коммерческой космической компанией Spacety из города Чанша. Он будет применяться для тестирования технологии солнечных парусов.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае создают производство компонентов для станций 5G

В Китае создают производство компонентов для станций 5G

30 Августа 2019 г.
Выпускать мягкий медный одетый ламинат будут в провинции Цзянсу
Новости Новосибирска: В Китае магазин Costco приостановил работу из-за наплыва покупателей

В Китае магазин Costco приостановил работу из-за наплыва покупателей

29 Августа 2019 г.
Американский розничный гигант открыл свой неонлайновый магазин в Шанхае
Новости Новосибирска: «Остров будущего» строится в Китае

«Остров будущего» строится в Китае

28 Августа 2019 г.
«Чжанцзян» станет базой развития искусственного интеллекта
Новости Новосибирска: В Китае у границы с Россией открыли международный порт

В Китае у границы с Россией открыли международный порт

27 Августа 2019 г.
Хуньчунь работает в формате континентального порта
Новости Новосибирска: Huawei возглавила список крупнейших частных компаний Китая

Huawei возглавила список крупнейших частных компаний Китая

26 Августа 2019 г.
Выручка технологического гиганта в 2018 году составила $102 млрд
Новости Новосибирска: В Китае расширяется сфера дошкольного образования

В Китае расширяется сфера дошкольного образования

23 Августа 2019 г.
Всего в стране открыто 267 тыс. дошкольных учреждений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Обрушение в Новосибирске: названы имена погибших и задержанных

Обрушение в Новосибирске: названы имена погибших и задержанных

29 Августа 2019 г.
Расследование уголовного дела передали в центральный аппарат СКР
Новости Новосибирска: Новосибирскую коллекторскую фирму вычеркнули из госреестра

Новосибирскую коллекторскую фирму вычеркнули из госреестра

29 Августа 2019 г.
В отношении «Сибирь консалтинг групп» возбудили 186 административных дел
Новости Новосибирска: Число авиарейсов из Сибири в Таиланд может вырасти

Число авиарейсов из Сибири в Таиланд может вырасти

28 Августа 2019 г.
Новые допуски получили «Азур Эйр» и «Победа»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356