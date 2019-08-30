В Китае создают производство компонентов для станций 5G

В городе Цзянъинь китайской провинции Цзянсу началось строительство новой базы по производству мягкого медного одетого ламината. Это один из ключевых компонентов, используемых при строительстве станций сети 5G, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Предполагается, что производственная база с первоначальными инвестициями в 800 млн юаней (около $113 млн) начнет функционировать в декабре этого года. Она призвана способствовать развитию высококачественных коммуникационных материалов и ускорению строительства сетей 5G в Китае.

«Жэньминь жибао» отмечает, что в связи с наращиванием усилий Китая по строительству базовых станций 5G, ожидается, что рынок данного материала продемонстрирует высокий рост в ближайшие два-три года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»