«Остров будущего» строится в Китае

С 29 по 31 августа в китайском Шанхае пройдет Всемирная конференция по искусственному интеллекту – 2019, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». В этом городе строят базу развития искусственного интеллекта (ИИ), которую называют «островом будущего».

Остров ИИ «Чжанцзян» находится в научно-техническом парке одноименного поселка в районе Пудун. Его площадь составит 66 тыс. кв. м, а общая площадь застройки достигает 100 тыс. кв. м. Этот остров станет первой в Китае показательной зоной применения технологии 5G+ИИ делового назначения во всех сферах. В настоящее время на острове стоит 21 здание. Здесь собираются разместиться штаб исследований и разработок компании IBM, лаборатория Microsoft, штаб рынка Большого Китая Infineon, центр исследования и разработок Alibaba и др. В будущем на острове «Чжанцзян» будут работать 8 тыс. инженеров и ученых в сфере ИИ.

Патрульные сотрудники на острове носят очки дополненной реальности. На сортировочных мусорных ящиках обозначены не только виды отходов, но и имена сотрудников управляющей компании по догрузке. Беспилотный автомобиль перевозит вас в место назначения, а потом сам возвращается для подзарядки. Каждый день беспилотный летательный аппарат проводит инспекторский осмотр над двумя реками, чтобы найти места загрязнения. А в реке беспилотная лодка и крейсерный робот проверяют и дают обратную связь по качеству воды.

«Умные» уличные фонари являются основным оборудованием, которое поддерживает рекламный экран, метеорологический контроль, систему сигнализации, мониторинг транспортного потока, интеллектуальную зарядку и другие функции. На газоне установится интеллектуальная система ирригации, которая работает в автоматическом режиме по метеорологической обстановке.

Все эти приложения ИИ показаны на экране центра управления парком. Через экран можно отслеживать обстановку на острове в реальном времени.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»