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В Китае у границы с Россией открыли международный порт

Главная Китай
Новосибирск
14:38 27 Августа 2019
строительство, китай, международный
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае открыли новый международный порт Хуньчунь. Он расположен на северо-востоке страны, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В создании порта приняли участие народное правительство городского уезда Хуньчунь провинции Цзилинь и корпорация Ningbo Zhoushan Port Group Co Ltd. Инвестиционный проект стоимостью 1 млрд юаней после его полного завершения будет содействовать торгово-экономическим связям Северо-Востока Китая со странами бассейна Японского моря, а также будет служить собирательно-распределительным центром логистической структуры в Северо-Восточной Азии.

Хуньчунь расположен на стыке границ Китая, России и КНДР. КПП Хуньчунь находится в 42 км от российского порта Посьет и в 71 км от порта Зарубино.

Международный порт Хуньчунь является континентальным. Он представляет собой не граничащий с морем крупный пункт обработки грузовых контейнеров, который в то же время выполняет роль комплексного многофункционального собирательно-распределительного центра с возможностью проведения декларирования, экспертизы товара и пр. Под строительство объекта был выделен земельный участок площадью 85 га.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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