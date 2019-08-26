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Huawei возглавила список крупнейших частных компаний Китая

Главная Китай
Новосибирск
17:07 26 Августа 2019
компания, китай, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Технологический гигант Huawei возглавил список 500 крупнейших частных компаний Китая. Обнародован очередной ежегодный рейтинг, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Новый список, подготовленный Всекитайской федерацией промышленников и торговцев, представили во время саммита китайских топ-500 частных предприятий 2019 года в Синине на северо-западе Китая.

Huawei расположился на первой строчке с выручкой в 721,2 млрд юаней ($102 млрд) по итогам 2018 года. В числе лидеров оказались также HNA Group, Suning, Amer International, Evergrande, JD.com, Country Garden, Hengli Group, Legend Holdings и Gome Holdings.

Чтобы попасть в список, напоминает китайское издание, компания должна иметь размер дохода не менее 18,59 млрд юаней в предыдущем году. Кроме того, отмечается, что 20 частных предприятий Китая вошли в список 500 крупнейших компаний мира. Это на три компании больше, чем в прошлом году.

Фото: сайт компании Huawei

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