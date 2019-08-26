Huawei возглавила список крупнейших частных компаний Китая

Технологический гигант Huawei возглавил список 500 крупнейших частных компаний Китая. Обнародован очередной ежегодный рейтинг, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Новый список, подготовленный Всекитайской федерацией промышленников и торговцев, представили во время саммита китайских топ-500 частных предприятий 2019 года в Синине на северо-западе Китая.

Huawei расположился на первой строчке с выручкой в 721,2 млрд юаней ($102 млрд) по итогам 2018 года. В числе лидеров оказались также HNA Group, Suning, Amer International, Evergrande, JD.com, Country Garden, Hengli Group, Legend Holdings и Gome Holdings.

Чтобы попасть в список, напоминает китайское издание, компания должна иметь размер дохода не менее 18,59 млрд юаней в предыдущем году. Кроме того, отмечается, что 20 частных предприятий Китая вошли в список 500 крупнейших компаний мира. Это на три компании больше, чем в прошлом году.

Фото: сайт компании Huawei