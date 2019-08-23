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В Китае расширяется сфера дошкольного образования

Главная Китай
Новосибирск
12:46 23 Августа 2019
китай, дети, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае быстро расширяются масштабы дошкольного образования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Данные об этом привел министр образования Чэнь Баошэн.

К концу 2018 года в 267 тыс. дошкольных учреждениях по всему Китаю насчитывалось около 46,56 млн дошкольников и 4,53 млн воспитателей. Это на 77,3%, 56,4% и 145%, соответственно, больше по сравнению с 2010 годом, сообщил Чэнь Баошэн. Он выступил с докладом о дошкольном образовании на очередной сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, посвященной вопросам законодательства.

Расширение предложений в области дошкольного образования существенно ослабило нагрузку, связанную с зачислением детей в детские сады. По словам министра, в 2018 году около 73,1% детей дошкольного возраста по всей стране получили образование в доступных дошкольных учреждениях, как в государственных, так и в частных.

Фото: сайт министерства образования КНР

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