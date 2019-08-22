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Объем рынка роботов в Китае может составить $8,68 млрд

Главная Китай
Новосибирск
12:42 22 Августа 2019
китай, робот, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Рыночный объем роботов в Китае за первую половину 2019 года составил $4,25 млрд. Это почти 30% мирового рынка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Цифры были объявлены на Всемирном конгрессе роботов – 2019. Предполагается, что за весь год объем этого рынка достигнет $8,68 млрд. Объем производства роботов в Китае в 2018 году достиг 148 тыс. - 38% мирового производства.

Робототехническая отрасль в стране быстро двигается вперед, отмечает китайское издание. Применение роботов переходит от традиционного потребления, например, транспортировки или монтажа, к более интеллектуальным высокоточным индустриям. В частности, передовому производству, медицине и здравоохранению, бытовым услугам.

Как заявил министр промышленности и информационных технологий Мяо Вэй, ключевые технологии роботов нуждаются в дальнейшем совершенствовании, их функционал и сфер применения должны быть расширены, а системы предотвращения и контроля рисков, а также нормативно-правовые системы должны быть улучшены.

Фото: pixabay.com

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