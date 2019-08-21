Китайский самолет ARJ21 опробовали в условиях нагорья

Созданный в Китае региональный пассажирский самолет ARJ21 совершил первый демонстрационный полет в условиях нагорья. В провинции Юньнань на юго-западе страны он продемонстрировал свою адаптируемость к высотным районам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В минувший понедельник ARJ21 совершил полет по маршруту, который соединяет административный центр провинции Куньмин с двумя местными популярными у туристов городами. Юньнань расположена на Юньнань-Гуйчжоуском нагорье, Куньмин находится на высоте почти 2 км над уровнем моря.

Серия демонстрационных полетов, которые будут проходить в течение трех дней, призвана проверить работу реактивного самолета в условиях нагорья и соответствие его характеристик условиям высотного аэропорта. На конец 2018 года в Китае насчитывалось 36 высотных аэропортов для гражданской авиации.

Построенный базирующейся в Шанхае «Китайской корпорацией коммерческой авиации» (СОМАС) ARJ21 представляет собой первый региональный пассажирский самолет, который разработан для обслуживания городов в центральной и западной частях страны. Он достаточно устойчив к боковому ветру, что позволяет безопасно взлетать и приземляться в сложных метеоусловиях.

Фото: сайт «Международного радио Китая»