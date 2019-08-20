Традиционное китайское лакомство приготовили с искусственным мясом

В сентябре этого года на китайском рынке появятся юэбины (лунные пряники) с начинкой из искусственного мяса. Оно выращено командой доцента Ли Цзяня из Пекинского университета технологий и бизнеса совместно с брендом растительного мяса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Юэбины с начинкой из искусственного мяса приготовлены по образцу традиционных юэбинов с начинкой из настоящего мяса, выпускаемых в Шанхае. Попробовав новинки, утверждает китайское издание, многие коренные шанхайцы, приглашенные на дегустацию двух видов юэбинов, не смогли отличить их друг от друга.

По словам Ли Цзяня, вкусное искусственное мясо похоже на настоящее по цвету, вкусу, запаху и даже звуку шипения во время готовки. Сообщается, что искусственное мясо создано из соевого и бобового протеина, не содержит холестерин, поэтому оно подходит для людей, страдающих гипертонией, гиперлипидемией и гипергликемией.

Юэбин - это традиционная китайская выпечка, которую употребляют на праздник Середины осени в Китае. В этом году праздник Середины осени пройдет 13 сентября.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»