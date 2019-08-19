В Пекине увеличивают число такси на новых источниках энергии

Пекин планирует к концу 2020 года иметь 20 тыс. такси на новых источниках энергии. Такие меры применяются в китайской столице в борьбе с загрязнением воздуха, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Об этих планах рассказал председатель Пекинской ассоциации таксистов Ван Цзяньхуа. В минувшую пятницу 800 электромобилей было передано местным таксомоторным компаниям от «Пекинской электромашиностроительный компании» (BJEV). Она является крупнейшим в Китае производителем транспортных средств, работающих на «чистой» энергии.

Такие такси на одной зарядке могут проехать 300 км, а замена на новые батареи потребует три минуты на станции замены аккумуляторов, сообщили в BJEV. Она уже построила в городе 100 станций замены аккумуляторов и в следующем году создаст еще более 190, сказал Чжан Сиюн, гендиректор «Пекинской автомобилестроительной компании», материнской компании BJEV.

Пекин ускоряет процесс замены 70 тыс. традиционных такси на электромобили после того, как столичное правительство в 2018 году опубликовало план борьбы с загрязнением атмосферы. По прогнозу, в Китае к 2020 году количество автомобилей на новых источниках энергии достигнет 5 млн.

Фото: сайт BJEV