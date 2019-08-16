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Мультфильм «Нэчжа» в Китае побил рекорд «Зверополиса»

Главная Китай
Новосибирск
17:09 16 Августа 2019
мультфильмы, китай, рекорд
Автор: Sibnovosti.ru
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Мультфильм «Нэчжа» к 15 августа собрал в китайском кинопрокате более 3,8 млрд юаней. Он стал самой популярной и обсуждаемой новинкой в мире кино в стране, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

«Нэчжа» получил звания самой кассовой анимационной картины среди всех мультфильмов на китайском кинорынке, побив рекорд «Зверополиса». Кроме того, в ходе опросов «Нэчжа» получил наивысшие зрительские оценки.

В основу мультфильма лег сюжет китайского романа «Возвышение в ранг духов». Успех «Нэчжа» свидетельствует об огромном потенциале традиционной китайской культуры. Кроме того, он, как отмечает китайское издание, отвечает на вопрос, над которым китайские кинематографисты долго ломали голову: «Как осуществить переход от традиционной национальной культуры к культуре инновационно-креативной?».

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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