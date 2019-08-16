Мультфильм «Нэчжа» в Китае побил рекорд «Зверополиса»

Мультфильм «Нэчжа» к 15 августа собрал в китайском кинопрокате более 3,8 млрд юаней. Он стал самой популярной и обсуждаемой новинкой в мире кино в стране, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

«Нэчжа» получил звания самой кассовой анимационной картины среди всех мультфильмов на китайском кинорынке, побив рекорд «Зверополиса». Кроме того, в ходе опросов «Нэчжа» получил наивысшие зрительские оценки.

В основу мультфильма лег сюжет китайского романа «Возвышение в ранг духов». Успех «Нэчжа» свидетельствует об огромном потенциале традиционной китайской культуры. Кроме того, он, как отмечает китайское издание, отвечает на вопрос, над которым китайские кинематографисты долго ломали голову: «Как осуществить переход от традиционной национальной культуры к культуре инновационно-креативной?».

Фото: сайт «Жэньминь жибао»