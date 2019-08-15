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В Тибете пройдет фестиваль йогурта

Главная Китай
Новосибирск
13:33 15 Августа 2019
туристы, китай, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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В административном центре Тибетского автономного района Китая Лхасе 30 августа начнется празднование традиционного фестиваля Шотон. Он известен также как фестиваль йогурта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

В этом году в рамках фестиваля пройдет традиционная церемония «демонстрация огромной танки с Буддой», а также будут проведены представления тибетской оперы, показы национальных костюмов и конные шоу.

Фестиваль продлится до 5 сентября.

Как рассказывает МРК, своими корнями Шотон уходит в XI век. Тогда он представлял собой церемонию, во время которой местные жители предлагали йогурт монахам, завершившим свои медитации.

По официальным статистическим данным, с января по июнь Тибет принял более 13,4 млн туристов из Китая и из-за рубежа, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что принесло доходы порядка 15 млрд юаней ($2,1 млрд).

Фото: pixabay.com

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