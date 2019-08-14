В космос отправят крупнейший спутник частной китайской компании

Космический спутник «Хайчуан цяньшэн», самостоятельно разработанный компанией Qiansheng Exploration Technology, успешно завершил все испытания перед запуском. В Китае это считают прорывом в частной космонавтике, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Испытания прошли на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу. В ближайшее время он будет запущен с помощью ракеты-носителя «Цзелун-1» и выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 540 км.

По данным «Жэньминь жибао», это крупнейший спутник, разработанный частным китайским предприятием, его вес достигает 65 кг. Вместе с этим, это первый спутник компании, который обладает «двойной функцией», а именно дистанционным зондированием и связью.

Компания Qiansheng Exploration Technology базируется в пекинском инновационном парке «Чжунгуаньцунь».

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