Шанхай стимулирует ночной туризм

В Шанхае развивают «ночную экономику». Для ее продвижения составлен список культурных мероприятий и туристических маршрутов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

По данным шанхайского управления по делам культуры и туризма, в общей сложности 105 живописных зон, художественных галерей, музеев и мемориальных залов приняли специальные меры для удовлетворения растущего спроса на досуг и отдых в ночное время. Интерес к такому отдыху проявляют как местные жители, так и иностранные туристы.

Места отдыха и достопримечательности, в том числе океанариум и парк «Цзиньцзян», расширили часы работы. Телебашня «Восточная жемчужина», шанхайский парк диких животных и парк аттракционов «Счастливая долина» запустили специальные ночные шоу или программы туров. Кроме того, Шанхайский музей, музей естественной истории, а также другие музеи проводят специальные выставки, лекции и исследовательские мероприятия.

Как отмечает МРК, большинство ночных туров и мероприятий должны быть забронированы онлайн для мониторинга и контроля над туристическим потоком для обеспечения безопасности и комфорта.

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