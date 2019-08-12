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Флагман китайского интернета вещей увеличил выручку почти на четверть

Главная Китай
Новосибирск
13:12 12 Августа 2019
китай, интернет, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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Выручка предприятий, работающих в области интернета вещей (Internet of Things, IoT) в китайском городе Уси, в 2018 году составила 263,8 млрд юаней (около $37,6 млрд). Это на 23,7% больше, чем годом ранее, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Уси является лидером в этой сфере в Китае. Там работает более 2 тыс. предприятий в области IoT. Их суммарная выручка достигла почти половину показателя всей провинции Цзянсу. В настоящее время предприятия из Уси осуществляют проекты, связанные с IoT, в 68 странах и регионах. Количество реализованных городом проектов провинциального и более высокого уровня НИОКР в области IoT превысило 2 тыс., количество поданных заявок на выдачу патентов - 10 тыс.

Для дальнейшего развития, как отмечает китайское издание, город должен активизировать усилия по созданию сетевой информационной инфраструктуры, а также по содействию индустриальной цифровизации и применению IoT.

Фото: pixabay.com

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