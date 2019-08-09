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Роботы «служат» в ГАИ китайского города

Главная Китай
Новосибирск
13:48 9 Августа 2019
робот, китай, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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Город Ханьдань в провинции Хэбэй на севере Китая взял на службу команду роботов для помощи дорожной полиции. Они будут принимать участие в патрулировании, информационном консультировании и оповещении об авариях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Роботы, разработанные при участии управления общественной безопасности Ханьданя, являются первыми в Китае «роботами ГАИ» на дежурстве. Об этом сказал заместитель главы Научно-исследовательского института по изучению регулирования дорожного движения министерства общественной безопасности КНР Чжоу Цзоин. Роботы оснащены специальными датчиками и могут двигаться автономно во всех направлениях. Они могут помочь сотрудникам дорожной полиции фотографировать транспортные средства, нарушающие правила парковки, проверять подлинность водительских прав и др.

Начальник управления общественной безопасности города Ханьдань Ма Чжаньшань заявил, что город стремится использовать роботов круглосуточно в значимых общественных местах, например, на вокзалах и в аэропортах, чтобы снизить рабочую нагрузку местной службы ГАИ.

Фото: pixabay.com

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