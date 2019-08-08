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В китайском вузе создали бионического робота в виде гигантского ската

Главная Китай
Новосибирск
13:37 8 Августа 2019
робот, китай, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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В Северо-Западном политехническом университете в китайском городе Сиань разработали биомиметического (из искусственных наноматериалов, имитирующих свойства биоматериалов) робота в форме манты. Он может махать крыльями и скользить под водой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Манта или морской дьявол – один из видов скатов. Манта обладает уникальным механизмом движения с высокой мобильностью и стабильностью, низким уровнем шума и большой грузоподъемностью.

Исследователи создали прототип бионического мягкого робота, смоделированного по форме и движению манты. Прототип с размахом крыльев в 80 см подпитывается от литиевой батареи и может плыть со скоростью до 1,85 км/ч.

«Наша команда также разрабатывает прототипы, которые могут погружаться на глубину до 1 000 м и работать непрерывно в течение месяца», - процитировало китайское издание руководителя проекта Пань Гуана, который является главой Навигационного института при Северо-Западном политехническом университете.

Робот может быть использован для выполнения поисковых операций, наблюдения за океанической средой и подводных научных исследований. Его будет тестировать на озере в ближайшее время и в открытом океане в будущем году.

Фото: chinacampus.ru

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