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В Китае создается показательная зона для круизного туризма

Главная Китай
Новосибирск
15:40 7 Августа 2019
туристы, китай, зона
Автор: Sibnovosti.ru
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В Шанхае будет создана показательная зона для развития круизного туризма. Ее формирование пройдет с одобрения министерства культуры и туризма КНР, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

Шанхай стремится стать центром круизного туризма и базой для штаб-квартир круизных компаний по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также портом и местом назначения для круизного туризма мирового класса. Эта цель, отмечает МРК, будет достигаться путем инноваций в политике и повышения возможностей по предоставлению услуг для круизной индустрии.

В частности, в начале ноября на территории порта Шанхая откроется магазин беспошлинной торговли площадью 1,7 тыс. кв. м. Это произойдет в дни работы в городе Второй Китайской международной импортной выставки.

Шанхай возглавляет список регионов Азии по круизному бизнесу три года подряд. На него приходится 63% от общего объема рынка круизных перевозок Китая.

Фото: pixabay.com

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