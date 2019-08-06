Чжанцзякоу планирует стать центром китайской водородной энергетики

Город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй намерен к 2021 году стать лидером в Китае по поставкам экологически чистой водородной энергии. Ожидается, что он будет предоставлять ее во время зимних Олимпийских игр в 2022 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В Чжанцзякоу разработан план развития водородной энергетики. Город, в частности, построит «водородное междугороднее высокоскоростное шоссе», создаст сеть водородных автозаправочных станций вдоль трассы в Пекин.

По данным китайского издания, к 2035 году Чжанцзякоу превратится в международную столицу водородной энергетики: стоимость производства водородной энергетики и смежных индустрий города достигнет 170 млрд юаней. Кроме этого, ожидается, что в промышленной зоне Чжанцзякоу будет работать свыше 100 предприятий. Город станет всемирным центром исследований и разработок в этой области.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»