Чжанцзякоу и Ухань пополнили список китайских «городов без курения»

Число китайских городов, которые ужесточили контроль над табаком и курением, превысило 20. Новые местные нормы вступили в силу в Чжанцзякоу и Ухани, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

Правила содержат запрет на курение не только в закрытых помещениях вроде ресторанов и гостиниц, но и в открытых общественных местах. Кроме того, постепенно растет уровень штрафов и другие меры ответственности за нарушения таких правил.

Рамочная конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака вступила в силу 23 мая 2003 года. По данным МРК, в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине, Харбине, Шэньчжэне и ряде других городов были сформулированы или пересмотрены и дополнены местные правила борьбы против табака. Эти города также известны в Китае как «города без курения».

Недавно ВОЗ опубликовала Доклад о глобальной табачной эпидемии 2019 года. Согласно последним данным, в настоящее время 5 млрд человек во всем мире проживает в странах, которые ввели эффективные меры по борьбе против табака и приняли эффективные меры по ограничению курения. Эта цифра в четыре раза больше, чем 10 лет назад.

Фото: сайт «Международного радио Китая»