В Китае построят морской порт для космических запусков

В городе Яньтай провинции Шаньдун будет построен первый в Китае морской порт для космических запусков. Проект получил название «Восточный космический порт», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

О проекте рассказали в «Китайской корпорации космической науки и техники». С его помощью в стране планируется «продвигать высокую частотность, нормализацию и систематизацию запусков с моря».

По данным издания, Яньтай выбран в связи с благоприятным географическим положением и хорошими портовыми условиями. Город станет также ракетно-исследовательским производственным центром, центром исследования и разработки нагрузки спутников, исследовательско-производственным центром платформы по морским запускам и центром по разработке и применению спутниковых данных. Первый институт «Китайской корпорации космической науки и техники», администрация города Яньтай и оффшорные партнеры подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве и совместном продвижении «Восточного космического порта».

В июне этого года, напоминает «Жэньминь жибао», с морской платформы в Желтом море впервые была успешно запущена ракета-носитель «Чанчжэн-11».

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