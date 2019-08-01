Расхититель гробницы предка китайского императора получил почти 11 лет тюрьмы

В Китае расхититель древней гробницы приговорен к десяти годам и восьми месяцам тюремного заключения. Предполагается, что гробница принадлежала прадеду императора Цинь Шихуанди, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По данным суда, расхититель по фамилии Чжан действовал вместе с другими злоумышленниками, которые уже были наказаны за подобные случаи. В гробницу они проникли в сентябре-октябре 2010 года. Там они похитили в общей сложности 11 реликвий.

Чжан, которого удалось задержать в 2018 году, получил помимо срока также штраф на сумму 50 тыс. юаней ($7,3 тыс.). Приговор вынес народный суд в городе Сиань провинции Шэньси.

Император Цинь Шихуанди из династии Цинь, правивший в 221-207 годы до н. э., вошел в историю как правитель первого централизованного китайского государства.

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