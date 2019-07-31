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Доля новой экономики в китайском ВВП превысила 16%

Главная Китай
Новосибирск
13:13 31 Июля 2019
экономика, китай, новая
Автор: Sibnovosti.ru
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В структуре валового внутреннего продукта (ВВП) Китая доля новой экономики превысила 16%. Эта отрасль представляет собой новые индустрии, форматы бизнеса и бизнес-модели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным Государственного статистического управления КНР, по итогам 2018 года добавленная стоимость в новой экономике достигла уровня более 14,53 трлн юаней ($1 в настоящее время равен 6,8 юаня), или 16,1% ВВП страны. Это на 0,3 процентного пункта выше показателя предыдущего года.

Китайское издание отмечает также, что темпы роста новой экономики в текущих ценах составили 12,2%. Тем самым они превысили рост ВВП за 2018 год на 2,5%. Как пояснили в Госстате, новую экономику отличает применение новейших достижений науки и технологических инноваций.

Фото: pixabay.com

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