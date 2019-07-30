Китай и Россия поддерживают популяцию осетровых в Амуре

В реку Амур, по которой проходит граница между Россией и Китаем, выпущены 300 тыс. мальков амурского осетра и 100 тыс. мальков калуги. Об акции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

По информации управления по делам рыболовства департамента сельского хозяйства и сельских дел провинции Хэйлунцзян, Китай и Россия активизируют взаимодействие в этой сфере. Ежегодно стороны направляют специалистов для участия в подобных церемониях и обмениваются опытом в деле искусственного разведения осетровых.

По данным МРК, с 2016 года Китай выпустил свыше 3 млн мальков амурского осетра и калуги. Это помогло улучшить экологический баланс в реке и нарастить численности осетровых. В июне 2019 года Россия и Китай провели совместную инспекцию для борьбы с браконьерами.

По завершению процедуры выпуска мальков специалисты двух стран обсудили вопросы управления рыбным промыслом. Речь, в частности, шла об отслеживании рыболовных судов в период запрета на вылов рыбы, содействии импорту и экспорту рыбы и ведении профильного научно-исследовательского сотрудничества.

Фото: сайт «Международного радио Китая»