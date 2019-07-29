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Пользователи китайской WeChat смогли расплатиться во время полета

Главная Китай
Новосибирск
16:04 29 Июля 2019
соцсети, китай, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Популярная в Китае социальная медиа-платформа WeChat сделала возможной мобильную оплату во время полетов на самолете. Система WeChat Pay осуществила ее для пассажиров двух рейсов авиакомпании Spring Airlines, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».  

Пользователи WeChat Pay с кредитным баллом выше 550 могут претендовать на услугу, которая позволит им совершать покупки без доступа к интернету во время полета. По данным китайского издания, сумма в этом случае автоматически спишется после приземления.

Китай является крупнейшим в мире рынком мобильных платежных услуг, где технические и финансовые гиганты продвигают свои собственные инструменты для упрощения платежей за ежедневные покупки, питание и поездки на работу. Согласно сообщению Центрального банка Китая, в первом квартале 2019 года число мобильных платежей выросло на 79,6% в годовом исчислении. Суммарный объем таких платежей увеличился на 22,3%.

Фото: www.wechat.com

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