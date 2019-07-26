Новый китайский поезд сможет использовать разную ширину колеи

В Китае разрабатывают новый сверхскоростной поезд. Он будет оснащен системой автоматического изменения ширины колеи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

О ведущейся разработке заявил вице-президент локомотивостроительной корпорации CRRC Юй Вэйпин. Он сделал это на Глобальном саммите по аутсорсингу производственных услуг в Чанчуне. В различных странах ширина колеи неодинаковая, напоминает МРК. В Китае, России и других европейских странах, а также в Африке по этому параметру различают железные дороги с широкой колеей, нормальной и узкой.

Новинка CRRC будет способна развивать скорость до 400 км/ч. При помощи новой системы можно осуществить адаптацию колеи без остановки состава на границе для смены колесных пар.

CRRC также построит новый поезд на магнитной подушке, способный развивать скорость до 600 км/ч, и «умный» поезд для участников и гостей Олимпиады-2022 на маршруте Пекин – Чжанцзякоу.

Фото: сайт CRRC