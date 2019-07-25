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Китай сократил численность своей армии

Главная Китай
Новосибирск
14:35 25 Июля 2019
армия, китай, численность
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай сократил численность своей армии на 300 тыс. человек. В настоящее время она составляет около 2 млн военнослужащих, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Данные приведены в «Белой книге» по вопросам национальной обороны Китая. Она была опубликована вчера.

Народно-освободительная армия Китая, согласно Белой книге, значительно сократила активную численность сухопутных войск, сохранив численность ВВС на постоянном уровне и умеренно увеличив численность ВМФ и ракетных сил. Кроме того, были оптимизированы силовые структуры всех служб и вооружений.

По данным «Жэньминь жибао», Китай усилил развитие оборонных резервов, рационализировал масштаб кадрового народного ополчения по всей стране, углубил реформы ополчения и резервных сил и продвинул комплексное развитие и использование резервных и активных сил.

Фото: pixabay.com

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