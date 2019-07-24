Юбилею российско-китайских дипотношений посвятили памятные конверты

В Пекине состоялась церемония выпуска памятных конвертов. Они посвящены сразу двум датам – 70-летию образования КНР и 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Авторы основного изображения на конвертах – китайский художник Сюй Ли и его российский коллега Вера Лагутенкова. Оно называется «Гармония и красота». Это изображение девушки – наполовину китаянки в классическом костюме китайской оперы и наполовину россиянки в традиционной русской одежде. Художники заявили, что соединение лиц двух девушек отражает тесные отношения между Китаем и Россией, а также представляет собой прекрасное будущее.

В свою очередь, «Золотой мост Шелкового пути» является главным символом на ряде тематических конвертов. Его автор Шу Юн отметил, что дизайн и выпуск памятных конвертов нацелены на создание «культурного моста», содействующего контактам между Китаем и другими странами.

Фото: сайт «Международного радио Китая»