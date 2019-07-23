23 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Через шанхайскую таможню провезли 430 тонн живых камчатских крабов

Главная Китай
Новосибирск
12:32 23 Июля 2019
поставки, китай, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С начала года к 15 июля объем импортируемых из России в Китай живых королевских крабов через шанхайскую таможню составил 430 т. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Данные были опубликованы шанхайской таможней. В среднем ежемесячно одно или два судна с живыми королевскими крабами (в России их чаще называют камчатскими) прибывает в порт Шанхая с Дальнего Востока России.

Международный рыбный порт Хэнша, который расположен на острове Чансин под Шанхаем, является единственным в Шанхае портом, предназначенным для отгрузки импортированной съедобной морской продукции. По данным китайского издания, в целях содействия торговым предприятиям в повышении конкурентных преимуществ на рынке морских перевозок живых королевских крабов, шанхайская таможня установила режим ускоренного прохождения. Он включает такие процедуры, как предварительное декларирование, круглосуточный прием заявок и др.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае открылась фестивальная неделя экшн-фильмов Джеки Чана

В Китае открылась фестивальная неделя экшн-фильмов Джеки Чана

22 Июля 2019 г.
В конкурсной программе фестиваля 152 боевика
Новости Новосибирска: В Китае создали приложение для идентификации собак

В Китае создали приложение для идентификации собак

19 Июля 2019 г.
Оно должно помочь в поиске пропавших животных
Новости Новосибирска: В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

18 Июля 2019 г.
Гонщик из КНР занял второе место в соревновании на внедорожниках
Новости Новосибирска: Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

17 Июля 2019 г.
В день предложено делать не менее 6 тыс. шагов
Новости Новосибирска: Внутреннюю Монголию и Пекин свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение

Внутреннюю Монголию и Пекин свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение

16 Июля 2019 г.
Строительство дороги Хух-Хото – Чжанцзякоу завершится к концу этого года
Новости Новосибирска: Пекинские власти решили развивать ночной туризм

Пекинские власти решили развивать ночной туризм

15 Июля 2019 г.
Время работы главных достопримечательностей продлят на один-два часа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Врио главы республики пообещал алтайцам соблюдать кадровый паритет

Врио главы республики пообещал алтайцам соблюдать кадровый паритет

22 Июля 2019 г.
Олег Хорохордин встретился с представителями алтайских родов
Новости Новосибирска: Greenpeace отметила высокий уровень диоксида азота в воздухе трех сибирских городов

Greenpeace отметила высокий уровень диоксида азота в воздухе трех сибирских городов

19 Июля 2019 г.
В рейтинг экологической организации попали Новосибирск, Красноярск и Омск
Новости Новосибирска: Дым от лесных пожаров распространяется по Западной Сибири

Дым от лесных пожаров распространяется по Западной Сибири

22 Июля 2019 г.
Дымка зафиксирована в нескольких сибирских регионах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356