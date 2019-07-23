Через шанхайскую таможню провезли 430 тонн живых камчатских крабов

С начала года к 15 июля объем импортируемых из России в Китай живых королевских крабов через шанхайскую таможню составил 430 т. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Данные были опубликованы шанхайской таможней. В среднем ежемесячно одно или два судна с живыми королевскими крабами (в России их чаще называют камчатскими) прибывает в порт Шанхая с Дальнего Востока России.

Международный рыбный порт Хэнша, который расположен на острове Чансин под Шанхаем, является единственным в Шанхае портом, предназначенным для отгрузки импортированной съедобной морской продукции. По данным китайского издания, в целях содействия торговым предприятиям в повышении конкурентных преимуществ на рынке морских перевозок живых королевских крабов, шанхайская таможня установила режим ускоренного прохождения. Он включает такие процедуры, как предварительное декларирование, круглосуточный прием заявок и др.

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