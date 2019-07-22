В Китае открылась фестивальная неделя экшн-фильмов Джеки Чана

В городе Датуне китайской провинции Шаньси открылась международная фестивальная неделя экшн-фильмов Джеки Чана. В ходе нее покажут 152 боевика, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Фестивальная неделя экшн-фильмов – традиционный ежегодный форум. О намерении провести такое мероприятие Джек Чан объявил 18 июня 2014 года на Шанхайском международном фестивале. Главное место отводится лентам в жанре кунг-фу. Первая такая неделя прошла в 2015 году в Шанхае.

На этот раз почетными гостями стали сам звезда китайских боевиков, китайский режиссер Цуй Харк и его российский коллега Сергей Петров.

«По сравнению с прошлым годом количество фильмов на участие в фестивале выросло, и жюри в этом году стало более «интернациональным», - рассказал сам Джек Чан.

Награды получат десять лучших лет. Жюри возглавляет Цуй Харк.

Фото: сайт «Международного радио Китая»