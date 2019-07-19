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В Китае создали приложение для идентификации собак

Главная Китай
Новосибирск
15:31 19 Июля 2019
китай, приложения, распознавание
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайская компания Megvii создала приложение, которое позволяет идентифицировать собаку по ее носу. Это изобретение призвано облегчить поиск пропавших животных, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Рисунок носа является ключевым при распознавании. Подобно отпечаткам пальцев человека, узоры носа собаки уникальны. С возрастом они не меняются.

По данным китайского издания, владельцу нужно поднести устройство к носу собаки и сфотографировать. Система обнаружит ключевые точки рисунка носа и создаст идентификационную карту. По сравнению с существующей идентификацией по ДНК, распознавание носа не может нанести вред животному. К тому же это гораздо дешевле.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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