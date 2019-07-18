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В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

Главная Китай
Новосибирск
11:39 18 Июля 2019
китай, гонки, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В китайском в городе Дуньхуан финишировало ралли «Шелковый путь – 2019». Победителем в соревновании на внедорожниках стал гонщик из Катара Нассер Аль Аттия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

Международное ралли «Шелковый путь – 2019», стартовало 6 июля в Иркутске и прошло по территории сразу трех стран – России, Монголии и Китая. Общая протяженность маршрута составила около 5 тыс. км.

Нассер Аль Аттия одержал победу на всех десяти этапах. МРК отмечает второе место китайского гонщика Хань Вэя. Это лучший результат спортсменов КНР за все время проведения «Шелкового пути». В 2017 году Хань Вэй занял третье место.

Фото: сайт международного ралли «Шелковый путь – 2019»

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