Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

В КНР обнародован план действий по поддержанию всестороннего здоровья китайцев. В нем содержатся рекомендации по объему физических упражнений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

План, рассчитанный на 2019-2030 годы, был разработан специальным комитетом. В качестве стандартного количества ежедневных физических упражнений для каждого человека его специалисты включили ходьбу или бег от 6 тыс. до 10 тыс. шагов.

Документ также предлагает выполнение умеренно интенсивных упражнений в течение более чем 30 минут более трех раз в неделю, или в общей сложности 150 минут таких упражнений. Их можно заменить 75 минутами высокоинтенсивных упражнений.

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