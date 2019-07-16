Внутреннюю Монголию и Пекин свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение

В Китае завершается строительство высокоскоростной железной дороги. Она свяжет Хух-Хото с Чжанцзякоу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

Хух-Хото - административный центр автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. В Чжанцзякоу пройдут некоторые соревнования пекинских зимних Олимпийских игр 2022 года. Железную дорогу предполагается сдать в эксплуатацию к концу 2019 года.

В результате, как сообщила «Китайская железнодорожная корпорация», Хух-Хото и Пекин будут впервые связаны между собой высокоскоростным железнодорожным сообщением, так как новая дорога может соединиться с железной дорогой Пекин –Чжанцзякоу. Время в пути между Хух-Хото и Пекином в этом случае сократится до трех часов, отмечает МРК.

Строительство высокоскоростной железной дороги Хух-Хото – Чжанцзякоу протяженностью 286,8 км началось в апреле 2014 года. Проектная скорость по ней составляет 250 км/ч.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»