Пекинские власти решили развивать ночной туризм

В Пекине объявили о принятых мерах для развития «ночной экономики» города. Речь, в частности, идет о продлении времени работы главных достопримечательностей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Власти Пекина будут активно содействовать тому, чтобы время открытия главных достопримечательностей уровнем выше 4А в центре города было продлено на один-два часа. Администрация города будет поддерживать и развивать развлекательные программы в ночное время для местных жителей в таких популярных местах, как Летний дворец, парк Тяньтань, Олимпийский парк. Гостей и жителей китайской столицы также пригласят в ночные туры. Администрации достопримечательностей, где продлят время работы, получат финансовую помощь.

Предполагается развивать и спорт в ночное время. Как отмечает китайское издание, рабочее время спортивных объектов продлят до 22:00. В городе увеличат число фитнес-центров и спортивных площадок в парках.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»