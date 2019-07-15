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Пекинские власти решили развивать ночной туризм

Главная Китай
Новосибирск
14:23 15 Июля 2019
китай, туризм, достопримечательности
Автор: Sibnovosti.ru
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В Пекине объявили о принятых мерах для развития «ночной экономики» города. Речь, в частности, идет о продлении времени работы главных достопримечательностей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Власти Пекина будут активно содействовать тому, чтобы время открытия главных достопримечательностей уровнем выше 4А в центре города было продлено на один-два часа. Администрация города будет поддерживать и развивать развлекательные программы в ночное время для местных жителей в таких популярных местах, как Летний дворец, парк Тяньтань, Олимпийский парк. Гостей и жителей китайской столицы также пригласят в ночные туры. Администрации достопримечательностей, где продлят время работы, получат финансовую помощь.

Предполагается развивать и спорт в ночное время. Как отмечает китайское издание, рабочее время спортивных объектов продлят до 22:00. В городе увеличат число фитнес-центров и спортивных площадок в парках.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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