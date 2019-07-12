В Китае за 20 лет появилось 33 млн гектаров новых лесов

В этом году в Китае исполняется 20 лет действия государственной программы восстановления лесов и травянистого покрова на пахотных угодьях. О ее результатах сообщает Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

По этой программе Китай потратил с 1999 года свыше 500 млрд юаней. В результате удалось создать более 33 млн га новых лесных и луговых угодий. Это 42,5% всех лесокультур в стране, рассказал глава центра по делам восстановления пахотных земель при государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР Чжоу Хуншэн.

По его словам, площадь лесов увеличилась в среднем более чем на 4 процентных пункта. 32 млн крестьянских хозяйств получили материальную помощь за вывод из оборота пахотных земель – свыше 9,8 тыс. юаней на двор. Кроме того, отмечает МРК, программа способствовала структурной перестройке производства на селе и формированию отраслей экологической экономики.

Чжоу Хуншэн также указал на то, что Китай будет и дальше расширять программу. В нее будут включены пахотные земли в государственных лесозаготовительных районах и на территории природных заповедников.

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