Китай подготовил марсоход для космической экспедиции

Китай планирует запустить аппарат для исследования Марса в 2020 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Такое заявление сделал старший научный сотрудник китайской программы исследования Луны Оуян Цзыюань на форуме по программно-определяемым спутникам.

По словам специалиста, Китай свяжется с Красной планетой с помощью спутника, посадочного модуля и марсохода, который уже полностью готов. В ходе миссии планируется выполнить три задачи: облет, приземление и осмотр планеты.

«Жэньминь жибао» отмечает, что в сентябре прошлого года директор департамента системной инженерии Китайского национального космического управления Ли Гопин говорил о том, что КНР планирует осуществить два запуска зондов. По его словам, в китайской космической программе в этом направлении определены четыре задачи. Первая – зондирование Марса: запуск зонда запланирован на июль 2020 года, а приземление на Красную планету – в 2021-м. В 2028 году планируется выполнить вторую задачу по запуску зонда на Марс и тогда будут собраны образцы грунта.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»