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Компания Apple открыла акселератор в Китае

Главная Китай
Новосибирск
12:54 10 Июля 2019
китай, открытие, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
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Американская Apple открыла свой первый в Китае акселератор по проектированию и развитию. Он работает в новом шанхайском районе Пудун, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Проект нацелен на то, чтобы помочь разработчикам в Китае внедрить новейшие технологии Apple и распространять их приложения среди своих клиентов по всему миру. Акселератор будет предоставлять консультации с командой американской компании, а также проводить лекции, семинары и другие мероприятия.

«Разработчики в Китае лидируют в мире по некоторым из самых популярных приложений в App Store, и мы гордимся тем, что предоставляем им дополнительную поддержку», - заявил глава Apple по связям с разработчиками в регионе Большого Китая Се Эньвэй.

С момента запуска App Store в Китае в 2010 году, разработчики заработали здесь более 200 млрд юаней (около $29 млрд) за счет продаж на устройствах Apple.

Фото: pixabay.com

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