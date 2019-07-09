В китайском аэропорту поставили «дерево» с гибкими экранами в качестве листьев

В терминале T3 международного аэропорта Баоань в китайском городе Шэньчжэнь появилось «дерево» с экранами в качестве «листьев». Высота объекта составляет 5 м, а число «листьев» превышает 500, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

«Мягкие листья» представляют собой тонкие, гибкие и четкие экраны. Они не только колышутся на ветру, но и представляют трехмерный эффект. Гибкие дисплеи могут сгибаться и складываться. Каждый из них создан из более 20 млн гибких ультраточных устройств и миллионов гибких интегральных систем.

Технология разработана китайской компанией Royole в 2018 году. Уже запущено массовое производство гибких экранов.

Как сообщает китайское издание, видео и фото, которые транслируются на «дереве» в Баоань, можно загружать и менять с помощью мобильного приложения. Несколько дисплеев можно объединять для показа роликов и видео, придавать трехмерный эффект атмосфере и др.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»