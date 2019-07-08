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Приморский китайский город ввел жесткие меры против курильщиков

Главная Китай
Новосибирск
17:59 8 Июля 2019
китай, запрет, курение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае вводятся жесткие меры, направленные против курения. Одним из лидеров в этом стал приморский город Циньхуандао в провинции Хэбэй, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В Циньхуандао обнародовано постановление о запрете курения во всех закрытых общественных местах с 1 августа. Решение местных властей также запрещает курение в 11 видах мест на открытом воздухе, включая туристические места и пляжи. Причем, электронные сигареты приравнены к обыкновенным.

Нарушителям новых правил грозит штраф в размере до 200 юаней (около $29). Для владельцев помещений штраф установлен еще выше – до 1 тыс. юаней.

«Международное радио Китая» напоминает, что в 2016 году была утверждена программа «Здоровый Китай – 2030». Согласно документу, власти КНР планируют к 2030 году сократить долю курильщиков среди населения в возрасте 15 лет и старше до 20%.

Фото: pixabay.com

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