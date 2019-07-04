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Китайская компания Baidu представила беспилотное такси

Главная Китай
Новосибирск
14:37 4 Июля 2019
китай, беспилотник, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Внедрение беспилотных такси в Китае стартует в городе Чаншу, а затем распространится по всей стране. Такси разработала компания Baidu, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Проект такси без водителей Apollo Go компания Baidu представила в ходе конференции с участием разработчиков искусственного интеллекта. По словам гендиректора входящей в Baidu Intelligent Driving Group Ли Чжэньюя, недавно компания получила 45 номерных знаков для испытаний автомобилей без водителей.

Ли Чжэньюй также отметил, что в рамках проекта Apollo представлены беспилотные автомобили-киоски, машины для обзорных экскурсий, «умные» уборные машины, беспилотные экскаваторы и учебные автомобили с автономным вождением.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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