Китайская компания Baidu представила беспилотное такси

Внедрение беспилотных такси в Китае стартует в городе Чаншу, а затем распространится по всей стране. Такси разработала компания Baidu, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Проект такси без водителей Apollo Go компания Baidu представила в ходе конференции с участием разработчиков искусственного интеллекта. По словам гендиректора входящей в Baidu Intelligent Driving Group Ли Чжэньюя, недавно компания получила 45 номерных знаков для испытаний автомобилей без водителей.

Ли Чжэньюй также отметил, что в рамках проекта Apollo представлены беспилотные автомобили-киоски, машины для обзорных экскурсий, «умные» уборные машины, беспилотные экскаваторы и учебные автомобили с автономным вождением.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»