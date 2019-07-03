3 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китаец Хоу Чжили добирается на байдарке до Северного Ледовитого океана

Главная Китай
Новосибирск
14:07 3 Июля 2019
китай, путешественник, река
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Китайский путешественник Хоу Чжили через несколько дней отправится в Ханты-Мансийск. Оттуда он отправится на байдарке в путь по Оби к Северному Ледовитому океану.

Это будет последний этап его путешествия, которое началось в 2014 году. Тогда он преодолел свыше 520 км по Иртышу на территории Китая. Следующий этап проходил уже на территории Казахстана. В прошлом году Хоу Чжили дошел на байдарке до слияния Оби и Иртыша.

Путь от Ханты-Мансийска до океана, по прогнозу путешественника, займет около 40 дней.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Туристов могут оштрафовать за несоблюдение норм обращения с мусором в Шанхае

Туристов могут оштрафовать за несоблюдение норм обращения с мусором в Шанхае

2 Июля 2019 г.
В одном из крупнейших городов Китая вступили в силу правила контроля за бытовыми отходами
Новости Новосибирска: В Пекине построили основные объекты аэропорта Дасин

В Пекине построили основные объекты аэропорта Дасин

1 Июля 2019 г.
Ввести его в эксплуатацию предполагается 30 сентября 2019 года
Новости Новосибирска: В Китае запрещают дискриминацию женщин при приеме на работу

В Китае запрещают дискриминацию женщин при приеме на работу

28 Июня 2019 г.
Введены новые правила для проведения собеседований
Новости Новосибирска: В Китае передали видеосигнал сверхвысокого разрешения на базе технологии 5G

В Китае передали видеосигнал сверхвысокого разрешения на базе технологии 5G

27 Июня 2019 г.
Тестирование прошло на MWC Shanghai
Новости Новосибирска: Больная китаянка написала автобиографию глазами

Больная китаянка написала автобиографию глазами

26 Июня 2019 г.
Гун Сюньхуэй страдает боковым амиотрофическим склерозом
Новости Новосибирска: Китайская компания стала владельцем Carrefour China

Китайская компания стала владельцем Carrefour China

25 Июня 2019 г.
Сумма сделки составила €620 млн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский долгострой сдали через 16 лет после начала работ

Новосибирский долгострой сдали через 16 лет после начала работ

3 Июля 2019 г.
Решена проблема 300 обманутых дольщиков дома на ул. Залесского
Новости Новосибирска: Одна из крупнейших фармкомпаний России построила головной офис под Новосибирском

Одна из крупнейших фармкомпаний России построила головной офис под Новосибирском

1 Июля 2019 г.
Восьмиэтажное здание обошлось компании «Катрен» в 1 млрд рублей
Новости Новосибирска: Два человека погибло в новосибирском торговом центре

Два человека погибло в новосибирском торговом центре

30 Июня 2019 г.
Молодой человек устроил стрельбу в кафе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356