Китаец Хоу Чжили добирается на байдарке до Северного Ледовитого океана

Китайский путешественник Хоу Чжили через несколько дней отправится в Ханты-Мансийск. Оттуда он отправится на байдарке в путь по Оби к Северному Ледовитому океану.

Это будет последний этап его путешествия, которое началось в 2014 году. Тогда он преодолел свыше 520 км по Иртышу на территории Китая. Следующий этап проходил уже на территории Казахстана. В прошлом году Хоу Чжили дошел на байдарке до слияния Оби и Иртыша.

Путь от Ханты-Мансийска до океана, по прогнозу путешественника, займет около 40 дней.

Фото: сайт «Международного радио Китая»