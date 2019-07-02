Туристов могут оштрафовать за несоблюдение норм обращения с мусором в Шанхае

С 1 июля «Правила контроля за бытовыми отходами города Шанхай» вступили в силу. О последствиях их нарушения сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Как разъясняет китайское издание, «Правила» являются местными нормативными актами, поэтому действуют согласно территориальному делению. Таким образом, все, находящиеся в Шанхае, должны придерживаться этих правил. Это касается и зарубежных туристов. Они также будут подвергаться штрафам за несоблюдение норм по сортировке отходов.

В публикации также отмечается, что с 1 июля в гостиницах Шанхая перестали предоставлять одноразовые предметы массового потребления. В их число входят зубные щетки, расчески, бритвы, пилки для ногтей и другие предметы. Изменения коснулись и учреждения общепита. В ресторанах и сервисах по заказу еды на вынос теперь не предоставляют бесплатные палочки для еды, ложки, вилки и другую посуду.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»