В Пекине построили основные объекты аэропорта Дасин

Строители завершили возведение основных объектов нового пекинского аэропорта Дасин. Все они прошли приемку с первого раза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Теперь главная задача - подготовка к запуску в эксплуатацию нового аэропорта. Об этом рассказали в управлении гражданской авиации Китая.

По данным ведомства, с начала 2019 года было завершено строительство главного здания аэропорта, баз авиакомпаний, объектов управления воздушным движением и обеспечения авиационным топливом. Кроме того, были созданы сопутствующая инфраструктура. В ее составе автострада, железнодорожная ветка и линия метро.

До того как аэропорт будет официально введен в строй, еще предстоит его комплексное тестирование. Планируется, что сдача Дасина в эксплуатацию состоится 30 сентября 2019 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»