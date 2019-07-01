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В Пекине построили основные объекты аэропорта Дасин

Главная Китай
Новосибирск
12:41 1 Июля 2019
китай, строительство, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Строители завершили возведение основных объектов нового пекинского аэропорта Дасин. Все они прошли приемку с первого раза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Теперь главная задача - подготовка к запуску в эксплуатацию нового аэропорта. Об этом рассказали в управлении гражданской авиации Китая.

По данным ведомства, с начала 2019 года было завершено строительство главного здания аэропорта, баз авиакомпаний, объектов управления воздушным движением и обеспечения авиационным топливом. Кроме того, были созданы сопутствующая инфраструктура. В ее составе автострада, железнодорожная ветка и линия метро.

До того как аэропорт будет официально введен в строй, еще предстоит его комплексное тестирование. Планируется, что сдача Дасина в эксплуатацию состоится 30 сентября 2019 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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