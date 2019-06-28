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В Китае запрещают дискриминацию женщин при приеме на работу

Главная Китай
Новосибирск
14:06 28 Июня 2019
китай, женщины, работа
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти китайской столицы ввели запрет на дискриминацию по половому признаку при приеме на работу. Эта мера призвана расширить возможности женщин при трудоустройстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Соответствующий документ издало управление по трудовым ресурсам и социальному обеспечению Пекина. В нем указывается, что никакие требования не должны включать половой признак как критерий при найме или собеседовании. В ходе собеседования запрещено задавать женщинам вопросы об их семейном положении или фертильности. Тестирование на беременность должно быть исключено из списка медицинских процедур при трудоустройстве.

По данным китайского издания, нарушителей этих правил ожидает штраф в размере не менее 10 тыс. юаней (почти $1,5 тыс.). Поставщиков HR-услуг могут лишить лицензии.

Фото: pixabay.com

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