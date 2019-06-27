В Китае передали видеосигнал сверхвысокого разрешения на базе технологии 5G

В Китае впервые успешно осуществлена дистанционная передача телепрограмм формата 8K на базе технологии 5G. Это произошло в Шанхайском новом международном выставочном центре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В центре открылся салон мобильных технологий GSMA Mobile World Congress Shanghai 2019 (MWC Shanghai). Медиакорпорации Китая отведена специальная демонстрационная зона интерактивного вещания со сверхвысоким разрешением, где и произошла передача. В тестировании приняли участие Шанхайский филиал Медиакорпорации Китая, крупнейший оператор связи в стране China Mobile, компания Huawei, союз индустрии видео со сверхвысоким разрешением и компания Sumavision.

Представитель Медиакорпорации Китая Цзян Вэнбо отметил, что результаты теста свидетельствуют о преимуществе сети 5G в области передачи изображения. Она характеризуется минимальным временем задержки передачи информации и высокой скоростью.

Представитель компании China Mobile Ван Сяоюнь отметила, что для обеспечения качественного видеосигнала скорость интернета должна достигать 320 мегабитов в секунду.

Фото: сайт «Международного радио Китая»