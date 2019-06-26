Больная китаянка написала автобиографию глазами

Китаянка Гун Сюньхуэй смогла управлять компьютером посредством движений глаз. И не просто управлять, а написать книгу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Гун Сюньхуэй 66 лет. 17 лет из них она страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Из-за этой болезни у нее отнялось почти все тело. С помощью специальной системы визуального контроля Гун Сюньхуэй может управлять компьютером посредством движений глаз.

Она решила написать автобиографию. Для этого в течение 10 месяцев ей пришлось мигать десятки тысяч раз каждый день. Результатом стала книга в 150 тыс. слов.

Кроме того, Гун Сюньхуэй создала в социальных сетях группы пациентов с БАС, в которых она делится своим опытом борьбы с болезнью. Она подарила другим больным инвалидные коляски, одеяла, пуховики и другие предметы.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»