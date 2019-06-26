26 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Больная китаянка написала автобиографию глазами

Главная Китай
Новосибирск
15:09 26 Июня 2019
китай, технологии, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Китаянка Гун Сюньхуэй смогла управлять компьютером посредством движений глаз. И не просто управлять, а написать книгу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Гун Сюньхуэй 66 лет. 17 лет из них она страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Из-за этой болезни у нее отнялось почти все тело. С помощью специальной системы визуального контроля Гун Сюньхуэй может управлять компьютером посредством движений глаз.

Она решила написать автобиографию. Для этого в течение 10 месяцев ей пришлось мигать десятки тысяч раз каждый день. Результатом стала книга в 150 тыс. слов.

Кроме того, Гун Сюньхуэй создала в социальных сетях группы пациентов с БАС, в которых она делится своим опытом борьбы с болезнью. Она подарила другим больным инвалидные коляски, одеяла, пуховики и другие предметы.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китайская компания стала владельцем Carrefour China

Китайская компания стала владельцем Carrefour China

25 Июня 2019 г.
Сумма сделки составила €620 млн
Новости Новосибирска: В Китае внедряют раздельный сбор мусора

В Китае внедряют раздельный сбор мусора

24 Июня 2019 г.
Новые меры контроля коснулись крупнейших городов
Новости Новосибирска: Harley-Davidson решила выпускать премиальные мотоциклы в Китае

Harley-Davidson решила выпускать премиальные мотоциклы в Китае

21 Июня 2019 г.
Американская компания подписала соглашение с Qianjiang Motorcycle Co., Ltd
Новости Новосибирска: В парке китайского Шаолиня заработала сеть 5G

В парке китайского Шаолиня заработала сеть 5G

20 Июня 2019 г.
Время на скачивание одного фильма занимает несколько секунд
Новости Новосибирска: КНР досрочно добилась прекращения деградации почв

КНР досрочно добилась прекращения деградации почв

19 Июня 2019 г.
Площадь пустынных почв сокращается ежегодно на 2,4 тыс. кв. километров
Новости Новосибирска: Начала работу Китайско-российская база трансформации научно-технологических достижений

Начала работу Китайско-российская база трансформации научно-технологических достижений

18 Июня 2019 г.
Она открылась в Хэйлунцзянском институте промышленных технологий
Новости компаний
19/06
Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские «Федоровские бани» готовятся к открытию

Новосибирские «Федоровские бани» готовятся к открытию

25 Июня 2019 г.
Инвестиции в банный комплекс составили 95 млн рублей
Новости Новосибирска: Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска

Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска

26 Июня 2019 г.
Правоохранительные органы занимаются расследованием дела по статье об убийстве
Новости Новосибирска: Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

21 Июня 2019 г.
Департамент министерства туризма Израиля ведет переговоры об открытии рейса с авиакомпаниями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356