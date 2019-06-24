24 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае внедряют раздельный сбор мусора

Главная Китай
Новосибирск
17:51 24 Июня 2019
китай, мусор, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В крупнейших городах Китая предприняты меры по контролю за бытовыми отходами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Это касается, в частности, Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня.

Годовой объем отходов в КНР достиг 400 млн т. В связи с этим появилась необходимость ввести сортировку мусора. Речь идет либо о принятии новых законов, либо о поправках в уже действующие.

По данным китайского издания, в Шанхае ввели законы, в которых определены стандарты сортировки четырех бытовых отходов: это утилизируемый, вредный, влажный и сухой мусор. В гостиницах и ресторанах запрещено предоставлять одноразовые приборы. Если человек выбросил неотсортированный мусор, то его можно оштрафовать максимально на 200 юаней. В случае смешанной упаковки мусора и его перевозки штраф может достигать 50 тыс.

«Смысл законодательства заключается в том, чтобы превратить добровольные действия защиты окружающей среды в правовые обязанности для каждого», - отметил младший научный сотрудник Исследовательского института экологической среды и устойчивого развития при Шанхайской академии общественных наук Лю Синьюй.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Harley-Davidson решила выпускать премиальные мотоциклы в Китае

Harley-Davidson решила выпускать премиальные мотоциклы в Китае

21 Июня 2019 г.
Американская компания подписала соглашение с Qianjiang Motorcycle Co., Ltd
Новости Новосибирска: В парке китайского Шаолиня заработала сеть 5G

В парке китайского Шаолиня заработала сеть 5G

20 Июня 2019 г.
Время на скачивание одного фильма занимает несколько секунд
Новости Новосибирска: КНР досрочно добилась прекращения деградации почв

КНР досрочно добилась прекращения деградации почв

19 Июня 2019 г.
Площадь пустынных почв сокращается ежегодно на 2,4 тыс. кв. километров
Новости Новосибирска: Начала работу Китайско-российская база трансформации научно-технологических достижений

Начала работу Китайско-российская база трансформации научно-технологических достижений

18 Июня 2019 г.
Она открылась в Хэйлунцзянском институте промышленных технологий
Новости Новосибирска: Беспилотник протестировали на новой линии пекинского метро

Беспилотник протестировали на новой линии пекинского метро

17 Июня 2019 г.
Протяженность линии в аэропорт Дасин составляет 41,4 км
Новости Новосибирска: Китайская Evergrande Group будет выпускать автомобили на новых источниках энергии

Китайская Evergrande Group будет выпускать автомобили на новых источниках энергии

14 Июня 2019 г.
Девелопер подписал соглашение с правительством Гуанчжоу
Новости компаний
19/06
Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Академгородок 2.0» должен стать сакральным местом мирового уровня»

«Академгородок 2.0» должен стать сакральным местом мирового уровня»

23 Июня 2019 г.
В Новосибирске, прошел конкурс концепций архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра. Его...
Новости Новосибирска: Цеха хлебокомбината в Новосибирской области приостановили работу из-за санитарного состояния

Цеха хлебокомбината в Новосибирской области приостановили работу из-за санитарного состояния

19 Июня 2019 г.
Решение суда касается двух цехов «Бердского хлебокомбината»
Новости Новосибирска: В Новосибирске нашлась пропавшая спортсменка

В Новосибирске нашлась пропавшая спортсменка

20 Июня 2019 г.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о похищении Елены Рухляды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356