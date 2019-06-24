В Китае внедряют раздельный сбор мусора

В крупнейших городах Китая предприняты меры по контролю за бытовыми отходами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Это касается, в частности, Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня.

Годовой объем отходов в КНР достиг 400 млн т. В связи с этим появилась необходимость ввести сортировку мусора. Речь идет либо о принятии новых законов, либо о поправках в уже действующие.

По данным китайского издания, в Шанхае ввели законы, в которых определены стандарты сортировки четырех бытовых отходов: это утилизируемый, вредный, влажный и сухой мусор. В гостиницах и ресторанах запрещено предоставлять одноразовые приборы. Если человек выбросил неотсортированный мусор, то его можно оштрафовать максимально на 200 юаней. В случае смешанной упаковки мусора и его перевозки штраф может достигать 50 тыс.

«Смысл законодательства заключается в том, чтобы превратить добровольные действия защиты окружающей среды в правовые обязанности для каждого», - отметил младший научный сотрудник Исследовательского института экологической среды и устойчивого развития при Шанхайской академии общественных наук Лю Синьюй.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»