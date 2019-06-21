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Harley-Davidson решила выпускать премиальные мотоциклы в Китае

Главная Китай
Новосибирск
13:52 21 Июня 2019
китай, мотоциклы, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Американская компания Harley-Davidson, Inc примет участие в производстве малолитражных мотоциклов для китайского рынка. О проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Harley-Davidson, Inc. Заключила соглашение с компанией Qianjiang Motorcycle Co., Ltd из провинции Чжэцзян в Восточном Китае. В нем говорится о совместном выпуске малолитражных мотоциклов к концу 2020 года.

Qianjiang и Harley-Davidson планируют совместно разработать премиальные мотоциклы марки Harley-Davidson с объемом двигателя 338 куб. см. Они будут выпускаться в городе Вэньлин.

Основанная в 1985 году, компания Qianjiang является дочерней компанией Geely Technology Group, специализирующейся на научных исследованиях, разработке, а также производстве и продаже мотоциклов, двигателей и ключевых компонентов. В 2005 году компания приобрела итальянскую компанию по производству мотоциклов Benelli.

Фото: pixabay.com

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